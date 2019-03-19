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СК начал проверку по факту отравления газом семи человек в Чехове

Среди пострадавших также оказались сотрудники скорой помощи, приехавшие на вызов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку по факту отравления газом семи человек в жилом доме в подмосковном Чехове. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Московской области.

По данным ГСУ, среди пострадавших оказались медицинские работники, приехавшие на вызов.

"Из квартиры жилого дома в больницу были доставлены супружеская пара и их трое детей (2007 и 2018 годов рождения) с признаками отравления. Кроме того, из этой же квартиры госпитализировали двух сотрудников скорой помощи, которые приехали по вызову", - уточнили в ГСУ. Предварительный диагноз - "отравление бытовым газом".

На место происшествия направлена группа следователей следственного отдела по городу Чехову. Проводится осмотр места происшествия, будут назначены экспертизы, по результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

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