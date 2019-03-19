Жительница Кирова частично признала вину в гибели запертой в квартире трехлетней дочери

КИРОВ, 19 марта. /ТАСС/. Женщина, чья трехлетняя дочь была найдена мертвой в запертой квартире в Кирове, частично признала свою вину в гибели ребенка, заявляя, что не желала ему смерти. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Кировской области.

20 февраля в Кирове было обнаружено тело трехлетней девочки, которую 21-летняя мать оставила одну дома без присмотра на неделю без еды и воды. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", мать ребенка арестована. Возбуждено также уголовное дело о халатности в отношении работников органов профилактики и здравоохранения, поскольку ребенок жил в плохих условиях и с 2016 года не наблюдался у врача.

"Мать частично признает свою вину, она говорит, что не желала наступления смерти ребенка, [когда уходила из дома]", - сказали в пресс-службе.

Собеседница агентства отметила, что матери ребенка проведена психиатрическая экспертиза, ее результаты будут известны в течение 20 дней. Арестованная находится в общей камере в следственном изоляторе. "Сведения о том, что на нее якобы напали сокамерницы, не соответствуют действительности, эту информацию опровергаем и мы, и сотрудники УФСИН. С девушкой все в порядке, никаких покушений на нее не было", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что тело ребенка нашла в квартире бабушка. Девочка проживала в квартире со своей матерью в условиях, не обеспечивающих безопасность ее жизни и здоровья, без необходимой пищи, воды, медикаментов, в условиях антисанитарии. По данным следствия, мать девочки высказывала намерения отдать ребенка в социальное учреждение.