Суд продлил домашний арест экс-начальнику ярославской колонии

"Продлить Николаеву срок нахождения под домашним арестом до 20 июня", - сказал судья Дмитрий Насекин. Николаев был помещен под домашний арест 20 февраля. По данным следствия, в феврале он самостоятельно явился в следственное управление по Ярославской области и был задержан.

По делу о пытках в ярославской колонии проходят 17 фигурантов, в отношении трех из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 14 арестованы. Накануне суд продлил до 20 июня срок ареста четырем фигурантам дела, пятерым фигурантам мера пресечения продлена до 16 июня. Также был продлен срок домашнего ареста экс-начальнику колонии по воспитательной части Ивану Калашникову. Во вторник суды Ярославля рассматривают вопрос о продлении срока содержания под стражей пятерым фигурантам, а также о продлении домашнего ареста двоим.

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах видно, как сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. С июля 2018 года в Ярославской области возбудили 22 уголовных дела по факту незаконного применения физической силы к заключенным. В 2018 году обвиняемые были уволены из УФСИН по Ярославской области. Все фигуранты обвиняются в превышении должностных полномочий.