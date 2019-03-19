В Георгиевске женщина приговорена к пяти годам колонии за избиение своего ребенка

ПЯТИГОРСК, 19 марта. /ТАСС/. В Георгиевске женщина приговорена к пяти годам и одному месяцу колонии за избиение ребенка и неисполнение родительских обязанностей. Об этом сообщает во вторник СУ СК РФ по краю.

"30-летняя Мария Чуркина признана виновной по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") и п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью"). Приговором суда ей назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в распространенном сообщении.

По данным следствия и суда, в июне 2017 года Чуркина самостоятельно родила сына дома, после чего не оформила документы на ребенка и не обеспечила ему уход, оставляла его одного в антисанитарных условиях.

Кроме того, 11 октября 2017 года Чуркина, раздраженная плачем лежавшего в коляске ребенка, несколько раз рукой ударила его по голове. В результате у мальчика была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма головы. Громкий детский плач услышали соседи и позвонили в экстренные службы. Ребенок был незамедлительно изъят органами опеки, а Чуркина впоследствии лишена родительских прав.