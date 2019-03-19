Чайка: число нарушений в ходе следствия ежегодно растет уже 10 лет

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка констатировал продолжающийся рост нарушений в ходе расследования уголовных дел в России. Об этом он заявил на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента России.

По его словам, хотя уровень преступности в России снижается (с начала следственной реформы 2007 года она снизилась почти в два раза (на 44,4%, или на 1,6 млн), как и число принятых к производству уголовных дел всеми органами следствия), "за последние 10 лет, несмотря на снижение преступности и нагрузки, они [нарушения закона в ходе следствия] увеличились в 2,5 раза (с 535 тыс. до 1,3 млн)".

В этой связи Чайка потребовал от прокуроров жестко реагировать на факты сокрытия следственными органами преступлений, одной из форм которого стало ненаправление прокурору материалов для их изучения, вопреки неоднократным требованиям. "Поэтому поручаю провести их полную ревизию, особенно по фактам обнаружения трупов и безвестного исчезновения граждан", - заявил Чайка. Кроме того, он потребовал уделить особое внимание на устранение следователями нарушений по требованию прокуроров.

"Сегодня руководителями следственных органов повсеместно используется тактика убаюкивания прокуроров направлением не соответствующих действительности ответов об удовлетворении их актов реагирования, - заметил Чайка. - Ее цель - не выносить обсуждение допущенных нарушений на более высокий уровень. А прокуроры порой не вникают в проблему, либо не проявляют должной принципиальности, в чем вижу одну из причин ежегодного роста допущенных следователями нарушений, общее число которых в истекшем году составило 1 млн 300 тыс. (рост на 5,6%)".

При общем снижении преступности, заметил генпрокурор, в прошлом году возросла доля тяжких и особо тяжких деяний, экономических преступлений, а также совершенных лицами, ранее уже привлекавшимися к уголовной ответственности. "Второй год фиксируется двукратное увеличение преступлений, совершенных с использованием информационных технологий", - добавил он.