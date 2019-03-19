СМИ: в Индии при обрушении здания погиб человек

ТАСС, 19 марта. По меньшей мере один человек погиб при обрушении здания в индийском штате Карнатака. Об этом во вторник сообщила газета The Times of India.

По ее данным, под завалами могут находиться еще около 90 человек. Отмечается, что на первом и втором этаже были расположены около 60 магазинов, в момент обрушения в них могли находиться до 150 человек.

О причинах инцидента не сообщается, но газета отмечает, что на третьем этаже проходили строительные работы. Кроме того, по сообщениям очевидцев, качество конструкции здания изначально было низким.

На месте работают спасательные, пожарные и чрезвычайные службы, а также полиция, задействованы 10 машин скорой помощи.