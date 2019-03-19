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СМИ: в Индии при обрушении здания погиб человек

Еще 90 человек, по данным The Times of India, могу быть под завалами

ТАСС, 19 марта. По меньшей мере один человек погиб при обрушении здания в индийском штате Карнатака. Об этом во вторник сообщила газета The Times of India.

По ее данным, под завалами могут находиться еще около 90 человек. Отмечается, что на первом и втором этаже были расположены около 60 магазинов, в момент обрушения в них могли находиться до 150 человек.

О причинах инцидента не сообщается, но газета отмечает, что на третьем этаже проходили строительные работы. Кроме того, по сообщениям очевидцев, качество конструкции здания изначально было низким.

На месте работают спасательные, пожарные и чрезвычайные службы, а также полиция, задействованы 10 машин скорой помощи.

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