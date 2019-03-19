Суд разрешил арестовать денежные средства экс-ректора Аграрного университета Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Пушкинский районный суд Петербурга разрешил следователям арестовать обнаруженные при обыске денежные средства заключенного под стражу бывшего ректора Аграрного университета Виктора Ефимова, обвиняемого в присвоении и растрате средств, выделенных вузу Министерством образования и науки. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление, которым разрешил следователю арестовать денежные средства Виктора Ефимова в размере 1,8 млн рублей", - сказано в сообщении.

Бывший ректор был арестован в ноябре прошлого года, а в декабре по решению суда было арестовано его имущество. По версии следствия, Ефимов, находясь в должности ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, дал указание проректору подписать госконтракт на проведение научно-исследовательских работ с автономной некоммерческой организацией (АНО) "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций" для повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора.

Перечисленные на счет организации 36 млн рублей были похищены. Ефимова обвинили в присвоении и растрате, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его в СИЗО, он арестован до 13 апреля 2019 года. Весной прошлого года один из фигурантов дела о хищении в университете - генеральный директор АНО "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций" Слава Ходько - был приговорен судом к двум годам лишения свободы. Ефимов тогда проходил по делу в качестве свидетеля.