Полиция не нашла взрывное устройство в Евроквартале Брюсселя

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Полиция не обнаружила взрывное устройство в Евроквартале Брюсселя, где ранее во вторник был эвакуирован персонал одного из зданий. Об этом сообщил ТАСС представитель пожарной службы Брюсселя Вальтер Дервью.

"Полиция проверила здание на улице Брейдль и не обнаружила там взрывного устройства", - заявил он. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, полиция свернула кордон безопасности, служащие возвращаются к работе.

Как сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас на брифинге в Брюсселе, работа институтов ЕС не менялась в связи с этой ситуацией. "Я говорил с нашим руководителем директората по безопасности. Этот инцидент не связан с работой Еврокомиссии, речь идет об угрозе взрыва в здании рядом с резиденцией ЕК. Бельгийская полиция находится на месте, и нашим коллегам рекомендовано использовать альтернативные входы в здание (имеется в виду второе здание Еврокомиссии, расположенное вплотную к периметру безопасности)", - заявил он.

Тревога была объявлена примерно в 11:50 (13:50 мск). Большая часть Европейского квартала не входит в закрытую полицией зону. В институтах ЕС в Евроквартале Брюсселя работают более 30 тыс. европейских чиновников.

По данным полиции, в Бельгии после терактов 2016 года происходит более ста ложных предупреждений о заложенных бомбах ежегодно. Однако во время самих терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года, в результате которых погибли 32 человека и более 300 было ранено, никаких предупреждений не было.