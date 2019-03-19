Суд в Москве вновь продлил арест обвиняемому в госизмене ученому Кудрявцеву

"Продлить обвиняемому Кудрявцеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, а всего до 10 месяцев, то есть до 20 мая", - огласила постановление судья Альбина Галимова. В связи с наличием в деле материалов с грифом "секретно" заседание прошло в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

Защита уже не раз просила избрать для 75-летнего ученого более мягкую меру пресечения, например, домашний арест или запрет определенных действий, ссылаясь на возраст и состояние здоровья, не позволяющее содержание в условиях СИЗО. Супруга Кудрявцева Ольга заявила во вторник ТАСС, что врачи рекомендовали ему в связи с резким повышением сахара в крови перейти на инсулин.

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года. По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует ему передачу секретных сведений по электронной переписке иностранной научной организации - бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Как сообщал ТАСС источник, знакомый с ходом следствия, "разработка, слежка и прослушка ученого проводилась с 2014 года", а в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись в разработках ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард".