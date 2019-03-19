В центре Москвы водитель на Audi въехал в пешеходную зону

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Пьяный водитель, управлявший автомобилем Audi, въехал в пешеходную зону на Тверском бульваре в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Водитель автомобиля Audi въехал в рекламный щит, расположенный на территории пешеходной зоны по адресу: Тверской бульвар, 2. Оказалось, что водитель находился в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, на месте аварии присутствуют сотрудники МЧС и ГИБДД, по предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия уточняются.