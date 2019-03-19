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Расследование драки с участием Кокорина и Мамаева
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Дело Мамаева и Кокорина передали для утверждения обвинения в прокуратуру

В случае утверждения дело будет направлено по подсудности в Пресненский суд Москвы
Александр Кокорин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Следствие передало в прокуратуру уголовное дело о драках в центре Москвы с участием нападающего футбольного клуба "Зенит" Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина, а также полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Об этом во вторник сообщил ТАСС один из адвокатов Андрей Ромашов.

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"Следователи передали уголовное дело футболистов в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал адвокат.

В случае утверждения дело будет направлено по подсудности в Пресненский суд Москвы, который в течение 14 дней обязан будет назначить предварительные слушания, в рамках которых суд может продлить срок ареста фигурантов сразу на полгода.

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РоссияРасследование драки с участием Кокорина и Мамаева
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