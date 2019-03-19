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Один человек погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области

Еще двое пострадали

ТАСС, 19 марта. Два человека пострадали и один погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области, все они являются сотрудниками ООО "Маловишерское ДЭП". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новгородской области.

"Из-за прорыва трубы на дамбе погиб один человек, двое пострадали, один отказался от госпитализации, второй в больнице. Их выбросило на берег, одного - на дерево, он погиб. Это все рабочие ООО "Маловишерское ДЭП" (Дорожное эксплуатационное предприятие)", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что сейчас на месте работают следователи. "Мы проводим доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - уточнила представительница ведомства.

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