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СМИ: борт British Airways экстренно сел в Канаде из-за подозрения о возгорании

В самолете находились 209 человек, передает телеканал CTV

ОТТАВА, 19 марта. /ТАСС/. Борт авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Сент-Джонсе (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада) из-за подозрений о возгорании в багажном отсеке. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел во вторник ночью во время перелета из Нью-Йорка в Лондон. Лайнер Boeing 777, на борту которого находились 209 человек, приземлился без происшествий. Пассажиров разместили в гостинице до прилета запасного борта British Airways, который позже их доставит в Великобританию.

Техники авиакомпании уже начали обследования борта, приземлившегося в Сент-Джонсе. Других подробностей не сообщается.

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