Жена летчика Ярошенко заявила, что он "держится из последних сил"

Ранее сообщалось о переводе Ярошенко в другую камеру. По словам его супруги, условия там не улучшились. Россиянин написал письмо послу России в США Анатолию Антонову с просьбой о переводе в другую тюрьму, так как в нынешнем учреждении ему не оказывают медицинскую помощь. Ярошенко жаловался на зубные боли, из-за которых у него проблемы с желудком, так как он не может нормально принимать пищу. В ответ на письмо Антонов выразил намерение призвать правозащитные организации США помочь россиянину.

"Медицинской помощи все равно не оказывается, он держится из последних сил и хочет, чтобы перевели в другую тюрьму. Говорит, что хорошего [в этой тюрьме] ожидать ничего не стоит, питание там гораздо хуже, чем в Форт-Дикс (до перевода в июне 2018 года летчик находился в тюрьме Форт-Дикс)", - сказала Виктория.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее с Ярошенко в тюрьме "грубым нарушением международных правовых гуманитарных норм" и призвала власти США восстановить законные права россиянина.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

До июня 2018 года Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс, причем на протяжении месяца - в карцере. Затем он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в нью-йоркском районе Бруклин, а затем в тюрьму в Данбери, рассчитанную на содержание более 1,4 тыс. заключенных.