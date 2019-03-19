Экипаж арестованного в Турции Streamline оформил доверенность на адвоката и подает иск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Все восемь членов российского экипажа арестованного в Турции судна Streamline оформили доверенность на адвоката, который в суде будет представлять их интересы в погашении долгов по зарплате. Документы будут переданы в суд 21 марта, сообщил ТАСС во вторник капитан судна Бахман Багиров.

Судно, вышедшее из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт, было арестовано в июне 2018 года. На борту сейчас находятся восемь россиян, все они - жители Ростовской области. Судовладелец - турецкая компания Аkса Shipping - задолжала экипажу более $120 тыс., моряки наняли адвоката, чтобы добиваться выплат через суд. По подсчетам адвоката, процесс может затянуться на два года, поэтому уже к 24 марта члены экипажа намерены уехать домой, в связи с чем и потребовалось оформление доверенности.

"Все семеро членов экипажа сегодня оформили доверенность на адвоката [включая меня]. Послезавтра [21 марта] я должен выехать на берег в Стамбул для подачи иска непосредственно в суд", - сказал Багиров.

Судно Streamline под флагом Коморских островов, по утверждению его бывшего владельца (Seemann Investitionen Ltd), было продано турецкой компании Аkса Shipping corporation. Оно прибыло на ремонт в Турцию, и поставлено на якорную стоянку порта Стамбул 11 июня 2018 года. Стамбульский суд 17 июня наложил на него арест, рассмотрение вопроса о возможном снятии ареста назначено на 2 апреля.