В результате обстрела школьного автобуса в Сирии погибли два ребенка

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Двое детей погибли в результате обстрела боевиками школьного автобуса в районе Эз-Захра в городе Алеппо. Об этом сообщил во вторник на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

"19 марта 2019 года в 16:50 по местному времени в районе Эз-Захра на северо-западе города Алеппо со стороны подконтрольной террористическим формированиям территории района Лерамун подвергся снайперскому обстрелу перевозивший детей школьный автобус. В результате обстрела был убит двенадцатилетний мальчик, тяжело ранены восьмилетняя девочка и сопровождавшая детей учительница. Позже девочка скончалась в больнице", - сообщил Купчишин.

По словам генерала, провокация боевиков была направлена на дестабилизацию обстановки в идлибской зоне деэскалации и срыв действия соглашения о создании демилитаризованной зоны. "При этом, для придания наибольшего резонанса своим преступлениям, боевики перешли к бесчеловечным терактам, начав цинично и целенаправленно уничтожать детей", - подчеркнул он.

Купчишин отметил, что за прошедшие сутки боевики трижды обстреляли населенный пункт Сафсафа, дважды - Калаат-Марза и Нахшеебба, а также Икко и Бшарфа провинции Латакия, в провинции Идлиб обстрелам подверглись населенные пункты Ниха и Эль-Салихия, в провинции Хама боевики совершили обстрелы населенных пунктов Телль-Баззам (дважды) и Масасна, населенного пункта Хреши провинции Алеппо и окрестностей города Алеппо (дважды).

В новость были внесены изменения (22:14 мск) — добавлены подробности