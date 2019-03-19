СМИ сообщили о гибели альпинистки в горах Высокие Татры

ТАСС, 19 марта. Женщина-альпинист погибла во вторник в горах Высокие Татры на востоке Словакии. Об этом сообщило Словацкое радио.

Альпинистка сорвалась с отвесного склона, совершая восхождение на пик Патриа, высота которого составляет 2203 м над уровнем моря. Она по неустановленным причинам отсоединилась от сцепки с напарником-мужчиной. Они вдвоем совершали подъем на одну из наиболее высоких вершин в Высоких-Татрах.

Причиной трагедии могло стать неожиданное головокружение и резкое ухудшение общего состояния здоровья альпинистки, которая, как установлено, не обладая значительным спортивным опытом, попыталась покорить труднодоступную высоту. Кроме того, подъем совершался в условиях незначительной видимости, когда в горах держался туман.