Полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к стрельбе в Утрехте

ТАСС, 20 марта. Полиция Нидерландов заявила, что задержала еще одного человека по подозрению в причастности к стрельбе в городе Утрехте. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press .

Как отметили в полиции, 40-летний мужчина был задержан в день происшествия. "[Задержанный] подозревается в причастности к стрельбе. Его роль [в происшествии] расследуется", - цитирует агентство правоохранительные органы.

Ранее мэр города информировал о том, что в связи с инцидентом были помещены под стражу несколько подозреваемых, после чего большинство из них позднее были освобождены. В заключении остается сам нападавший - 37-летний Гёкмен Таныш турецкого происхождения.