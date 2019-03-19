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Стрельба в городе Утрехт

Полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к стрельбе в Утрехте

40-летний мужчина был задержан в день происшествия
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© EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

ТАСС, 20 марта. Полиция Нидерландов заявила, что задержала еще одного человека по подозрению в причастности к стрельбе в городе Утрехте. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

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Как отметили в полиции, 40-летний мужчина был задержан в день происшествия. "[Задержанный] подозревается в причастности к стрельбе. Его роль [в происшествии] расследуется", - цитирует агентство правоохранительные органы.

Ранее мэр города информировал о том, что в связи с инцидентом были помещены под стражу несколько подозреваемых, после чего большинство из них позднее были освобождены. В заключении остается сам нападавший - 37-летний Гёкмен Таныш турецкого происхождения.

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