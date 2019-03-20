Зампред МАК: причиной авиапроисшествий в 75% случаев становится человеческий фактор

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Человеческий фактор остается основной причиной авиационных происшествий. Об этом в среду заявил заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Сергей Зайко в интервью газете "Коммерсантъ".

"Причины и обстоятельства происшествий всегда разные, а вот факторы, к сожалению, повторяются. Как уже много раз говорилось, основным - более 75% случаев - остается так называемый человеческий фактор. Это - подготовка и экипажа, и технического персонала, и аэродромных служб, и т.д.", - отметил Зайко.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад МАК о состоянии безопасности полетов среди участников межгосударственного соглашения о гражданской авиации, в 2018 году число авиакатастроф снизилось с 32 до 25, а общее количество авиапроисшествий не изменилось и равно 58. При этом число жертв авиакатастроф выросло с 74 до 164 человек. Согласно данным МАК, в России число авиакатастроф за год выросло с 20 до 22, авиапроисшествий - с 39 до 42, а число жертв увеличилось с 51 до 128 человек.

В МАК подчеркивают, что устойчивая динамика ухудшения показателей по авиапроисшествиям с 2014 года наблюдается в эксплуатации тяжелых судов (взлетной массой более 10 т): "Относительный показатель безопасности полетов на тяжелых транспортных самолетах при всех видах перевозок по авиационным происшествиям несколько хуже показателя 2017 года и существенно хуже показателей 2014 и 2015 годов". За прошлый год в авиакомпаниях участников соглашения произошло шесть авиапроисшествий с тяжелыми самолетами, в том числе катастрофа с гибелью 71 человека - крушение самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье после вылета из аэропорта Домодедово в феврале 2018 года.

В МАК также отмечают резкое увеличение проблем с вертолетной техникой: число происшествий возросло с 11 в 2017 году до 17 случаев в 2018, катастроф - с четырех до 10, жертв - с 14 до 49 человек.