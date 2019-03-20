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СМИ: пожар в самолете в иранском аэропорту ликвидирован

Все пассажиры эвакуированы

ТАСС, 20 марта. Спасатели успешно эвакуировали всех 100 пассажиров с загоревшегося во вторник в тегеранском аэропорту Мехрабад самолета, а также потушили огонь. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, загорелся один из двигателей транспортного средства. Ранее агентство Fars в Twitter проинформировало, что половина пассажиров эвакуирована. "Синьхуа" подтверждает ранее публиковавшуюся информацию Fars о том, что в результате инцидента пострадавших нет. О причинах происшествия информации не приводится.

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