СМИ: пожар в самолете в иранском аэропорту ликвидирован

ТАСС, 20 марта. Спасатели успешно эвакуировали всех 100 пассажиров с загоревшегося во вторник в тегеранском аэропорту Мехрабад самолета, а также потушили огонь. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, загорелся один из двигателей транспортного средства. Ранее агентство Fars в Twitter проинформировало, что половина пассажиров эвакуирована. "Синьхуа" подтверждает ранее публиковавшуюся информацию Fars о том, что в результате инцидента пострадавших нет. О причинах происшествия информации не приводится.