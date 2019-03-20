Пенс пообещал оперативно рассмотреть запросы о помощи штатов, пострадавших при наводнении

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассмотрит запросы об объявлении территории штатов Небраска и Айова зоной стихийного бедствия без проволочек. Об этом сообщил во вторник вице-президент Майкл Пенс во время поездки в пострадавшие от крупнейшего наводнения районы Небраски. Трансляцию выступления Пенса вела телекомпания ABC.

"Президент Трамп попросил меня приехать сюда, в Небраску, с одним простым посланием. Семьи, потерявшие кров, утратившие часть скота и понесшие в целом урон из-за этих беспрецедентных наводнения и непогоды, должны знать, что мы [федеральное правительство] не оставили их в беде. Американский народ поможет населению Небраски, Айовы и всего региона", - сказал Пенс.

"Небраска направила запрос об объявлении своей территории зоной стихийного бедствия. Я знаю, что Айова готовится сделать то же самое. Я заверяю, что по требованию президента мы рассмотрим оба запроса по ускоренной процедуре, чтобы пострадавшие семьи и сообщества получили вне очереди доступ к федеральным ресурсам и поддержке", - добавил вице-президент.

По данным Метеорологической службы США, уровень воды в реке Миссури, самой протяженной в Северной Америке, может подняться до 14,48 м, побив рекорд, установленный в 2011 году. Воды Миссури уже затопили обширные территории между городами Омаха (штат Небраска) и Канзас-Сити (штат Канзас). Вода прервала наземное сообщение с атомной электростанцией Купер в Браунвилле (штат Небраска), люди и продовольствие туда доставляются вертолетами. Также частично затоплены две военные базы в штате Небраска, в том числе Оффатт, где расположен штаб Стратегического командования ВС США и дислоцированы так называемые самолеты "судного дня" Boeing E-4B, предназначенные в том числе для использования в качестве командного пункта для президента, министра обороны и других членов военного руководства страны в случае начала ядерной войны.

Как сообщалось ранее, стихийное бедствие привело к гибели трех человек. Всего спасены более ста человек, еще свыше 870 эвакуированы и размещены в центрах временного проживания. Департамент сельского хозяйства Небраски оценил ущерб, нанесенный животноводству штата, в около $400 млн.