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Экс-чиновника хабаровского правительства обвиняют в ущербе госбюджету на 1 млрд рублей

Также ущерб был нанесен лесному фонду на сумму в размере более 9 млн рублей

ТАСС, 20 марта. Прокуратура в результате проведенной проверки исполнения законодательства в области лесных отношений в Хабаровском крае возбудила уголовное дело о хищениях денежных средств против бывшего чиновника правительства региона, с 2013 по 2018 годы курировавшего лесную отрасль. Об этом сообщили в среду журналистам в краевом ведомстве.

18 марта правоохранительные органы Хабаровского края по инициативе главы региона Сергея Фургала провели проверку в правительстве в связи с уголовным делом о хищениях в лесной отрасли.

"Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве)", - говорится в сообщении.

Ранее правительство региона сообщало, что предполагаемый ущерб составил около 10 млрд рублей, однако в ходе проверок выяснилось, что государственному бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 1 млрд, а также ущерб лесному фонду на сумму в размере более 9 млн рублей.

В правительстве Хабаровского края комментировать ситуацию ТАСС отказались. "Вся достоверная информация у правоохранительных органов", - сообщил собеседник агентства.

Известно, что лесную отрасль в Хабаровском крае в 2013-2018 годах курировал первый заместитель председателя правительства края Василий Шихалев.

Теги
РоссияХабаровский край
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