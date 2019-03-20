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СМИ: в Таиланде 31 человек пострадал в аварии с рейсовым автобусом

По предварительным данным, водитель уснул за рулем

БАНГКОК, 20 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 31 человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом в Таиланде. Как в среду сообщила газета Bangkok Post, авария произошла в северо-восточной провинции Накхонратчасима.

По данным спасательной команды, автобус, перевозивший 44 пассажиров, съехал с шоссе в разделительную канаву и перевернулся.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Двое из них получили серьезные травмы. Полиция считает, что водитель транспортного средства задремал за рулем.

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