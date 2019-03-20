В Москве задержана женщина, подозреваемая в организации занятия проституцией

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Подозреваемая в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией задержана в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержана 32-летняя женщина, которая в столичном районе Замоскворечье неоднократно организовывала оказание интимных услуг за денежное вознаграждение. Она вовлекала в эту деятельность в том числе и 17-летнюю девушку. В случае, когда та отказывалась, подозреваемая применяла к несовершеннолетней физическое и психологическое насилие", - сказал собеседник агентства.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией несовершеннолетних").

В пресс-службе столичного главка полиции ТАСС подтвердили задержание женщины по подозрению в организации занятия проституцией, не сообщив подробностей.