В Амурской области спасатели нашли рыбаков, которые заблудились во время снегопада

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 марта. /ТАСС/. Спасатели, которые в среду утром отправились на поиски трех заблудившихся из-за снега рыбаков в Бурейском районе Амурской области, в итоге спасли из снежного плена пять человек, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Спасатели отправились на помощь троим рыбакам, заблудившимся в снегопаде в Бурейском районе Приамурья. Звонок с просьбой о помощи поступил накануне вечером оператору службы 112 этого района. Как выяснилось, мужчина вместе с двумя товарищами на автомобиле выехал на рыбалку в район Бурейского водохранилища, но из-за сильного снега рыбаки заблудились. При поступлении звонка система 112 сразу же автоматически определила точное место нахождения абонента на интерактивной карте региона, сузив тем самым зону поиска для спасателей.

"Помощь рыбакам оказали спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, которые прибыли на место происшествия на судне на воздушной подушке "Хивус-10" и эвакуировали рыбаков", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что, возвращаясь с места происшествия, в 10 км от поселка Талакан Бурейского района спасатели обнаружили еще двоих рыбаков, которые не смогли выехать с водохранилища из-за снежных заносов. Их тоже взяли на борт судна на воздушной подушке. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

На выезде с водохранилища рыбаков встретили представители административной комиссии Бурейского района и государственный инспектор госинспекции по маломерным судам МЧС России. В отношении нарушителей составлен протокол об административном правонарушении за выезд на лед Бурейского водохранилища, игнорируя запрещающие знаки и предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.