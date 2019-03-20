Замгенпрокурора РФ провел совещание в Якутии после громкого преступления мигранта

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев провел в Якутске межведомственное совещание по вопросу обеспечения законности и правопорядка в сферах миграционного законодательства после недавнего громкого преступления мигранта, похитившего местную жительницу. Как сообщили ТАСС в Генпрокуратуре России, в совещании приняли участие руководитель администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) Федор Борисов, глава Якутска Сардана Авксентьева, руководители территориальных подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии, Следственного комитета, ФСИН, Федеральной службы судебных приставов, МЧС.

"На совещании отмечено, что в 2018 году прокурорами выявлено более 200 нарушений закона (в миграционной сфере), для устранения которых внесено 34 представления, в суд предъявлено 36 заявлений, к установленной законом ответственности привлечено 20 лиц, по инициативе прокуроров возбуждено 24 уголовных дела. Пресекались факты нарушений со стороны работодателей при привлечении иностранных рабочих, незаконного нахождения на территории республики иностранцев, их регистрации и постановки на учет", - сказали в надзорном ведомстве.

Вместе с тем имеются имеются некоторые проблемные вопросы, в том числе в сфере миграционного учета и контроля, привлечения к труду иностранных граждан, совершения ими преступлений, решение которых требует усиления координации деятельности и взаимодействия органов власти республики, местного самоуправления и правоохранительных органов по профилактике межнациональных конфликтов, отметили в Генпрокуратуре.

"По результатам совещания обозначены вопросы, требующие принятия неотложных решений, даны поручения правоохранительным органам", - сообщили в Генпрокуратуре.