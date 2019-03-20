МАК сообщил об увеличении количества погибших в авиакатастрофах в 2018 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Количество авиакатастроф в России и странах бывшего СССР в прошлом году снизилось по сравнении с 2017 годом, при этом число погибших в них людей увеличилось более чем в два раза. Об этом говорится в докладе Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"В 2018 году в гражданской авиации государств-участников межгосударственного Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства произошло 58 авиационных происшествий, в том числе 25 катастроф, с гибелью 164 человек. В коммерческой авиации имели место 34 авиационных происшествия, в том числе 15 катастроф, погибли 143 человека", - говорится в докладе. Кроме того, еще 24 авиапроисшествия произошли в авиации общего назначения, в том числе 10 катастроф, 21 человек погиб.

"Количество погибших в катастрофах людей выросло более чем в два раза: погибли 164 человека, в 2017 году - 74 человека", - отмечается в докладе МАК.

По данным МАК, увеличилось количество авиакатастроф с тяжелыми самолетами. "В 2018 году произошли шесть авиапроисшествий и одна катастрофа. Число погибших в прошлом году - 71 человек, все жертвы одной катастрофы. По сравнению с 2017 годом цифра погибших выросла более чем в 13 раз (в 2017 году погибли пять человек).

На легких и сверхлегких воздушных судах количество авиапроисшествий и катастроф уменьшилось. "В 2018 произошло 11 авиапроисшествий, в том числе четыре катастрофы. В катастрофах погибли 23 человека", - отмечают в комитете.

В прошлом году увеличилось количество авиапроисшествий на вертолетах. "Количество авиапроисшествий, катастроф и погибших увеличилось. В 2018 году произошло 17 авиапроисшествий, в том числе 10 катастроф с гибелью 49 человек", - отмечается в докладе МАК.