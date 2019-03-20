СМИ: ВС Филиппин ликвидировали помощника главаря группировки "Абу Сайяф"

ТАСС, 20 марта. ВC Филиппин заявили о ликвидации Анга Аджида в провинции Сулу на юге страны. Он был помощником главаря группировки "Абу Сайяф" (присягнула на верность запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС). Об этом в среду сообщает агентство Xinhua.

"В результате десятиминутного столкновения был ликвидирован помощник главаря [группировки "Абу Сайяф"] Анга Аджид, а также еще один экстремист", - сказано в заявлении. По данным филиппинских властей, уничтоженный боевик был причастен к похищению 21 человека, включая семерых граждан ЕС, на востоке Малайзии в 2000 году.

Террористы "Абу Сайяф" действуют в акватории моря Сулу, где берут в заложники людей из числа иностранных туристов. Члены группировки также устраивают публичные расправы над захваченными в плен в случае отказа выплатить требуемую сумму выкупа. В 2016 году боевики убили двух граждан Канады, в 2017 - 70-летнего туриста из Германии.