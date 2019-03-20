Бывший зампред правительства Хабаровского края арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

ТАСС, 20 марта. Центральный районный суд в Хабаровске в среду арестовал до 17 мая бывшего заместителя правительства Хабаровского края Василия Шихалева, с 2013 по 2018 год курировавшего лесную отрасль в регионе, по делу о хищениях в лесной отрасли. Об этом сообщила ТАСС помощник судьи Валентина Королева.

Правоохранительные органы Хабаровского края по инициативе главы региона Сергея Фургала провели проверку в правительстве в связи с уголовным делом о хищениях в лесной отрасли в отношении бывшего чиновника.

"20 марта избрана мера пресечения Шихалеву Василию Михайловичу в виде заключения под стражу до 17 мая 2019 года", - сообщила собеседница агентства.

По информации Генеральной прокуратуры РФ, с октября 2013 года по сентябрь 2018 года чиновник оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, руководимой его знакомым. В ходе проверок выяснилось, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконно вырубил лес на сумму более 9 млн рублей. На основании представленных материалов в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Пособничество в мошенничестве"). В отношении руководителя организации-лесопользователя возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 5 ст. 33, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Пособничество в превышении должностных полномочий").

Решение об аресте второго участника преступления пока не принято.