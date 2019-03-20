В Подмосковье изъяли крупный арсенал оружия участников ОПГ, действовавшей с 1990-х годов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета и ФСБ изъяли в Подмосковье крупный арсенал оружия участников преступной группы, действовавшей на территории столичного региона в 1990-х и 2000-х годах. Как сообщили ТАСС в пресс-службах СК и ФСБ РФ, "в ходе следственных действий обнаружен тайник, из которого изъяты 36 кг взрывчатых веществ, два самодельных взрывных устройства, порядка 100 единиц огнестрельного оружия различных марок".

В числе изъятого - гранатометы Муха, Шмель и другие, автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы УЗИ, Витязь, Скорпион, пистолеты и револьверы, приспособления для бесшумной стрельбы, гранаты, более 15 тыс. патронов. По изъятому оружию назначена экспертиза.

Как отметили в СК, "на счету этой банды - похищения и убийства людей, а также вымогательства и рейдерские захваты столичных предприятий".

В рамках уголовного дела задержан ряд соучастников, в том числе двое киллеров. В интересах следствия, которое в настоящее время находится в активной стадии, в СК не стали раскрывать всех подробностей уголовного дела.

Следователи СК при оперативном сопровождении ФСБ выясняют все эпизоды преступной деятельности банды.