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Граждане России не обращались в генконсульство в Анталье после сообщений о землетрясении

В дипслужбе добавили, что в городе подземные толчки не ощущались

АНКАРА, 20 марта. /ТАСС/. Российские граждане не обращались в генеральное консульство России в Анталье после сообщений о землетрясении на юго-западе Турции. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС представитель российской дипслужбы.

"Фактов обращения от граждан России не поступало, как и сообщений от экстренных служб", - отметил собеседник агентства, добавив, что в самом городе "подземные толчки не ощущались".

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,2 произошло утром в среду на юго-западе Турции. Эпицентр располагался в 16 км к югу от города Аджипаям и 32 км к западу от города Тефенни. Очаг залегал на глубине 27 км. Турецкие СМИ сообщили, что подземные толчки ощущались в городах Анталья, Денизли и Измир.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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