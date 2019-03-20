Кировский суд вынес приговор женщине, истязавшей четырехлетнюю дочь

КИРОВ, 20 марта. /ТАСС/. Суд в Кировской области приговорил к трем годам и четырем месяцам лишения свободы мать, истязавшую свою четырехлетнюю дочь из-за личной неприязни. Об этом в среду сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кировской области.

"Жительница Кирово-Чепецка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и иной зависимости от виновного") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Суд назначил женщине наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с отсрочкой до достижения 14-летнего возраста ее другим малолетним ребенком", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 24-летняя женщина долгое время жестоко и грубо обращалась с дочерью, осенью и зимой 2018 года систематически ее била, не водила девочку в детский сад, ссылаясь на то, что она заболела, в медицинское учреждение не обращалась, самостоятельно дочь не лечила, а также не обеспечивала ее сезонной одеждой. Свою вину мать признала и пояснила, что била дочь из-за личной неприязни.

В настоящее время девочка находится в Центре временного содержания детей и подростков города Кирово-Чепецка, в апреле будет решен вопрос о лишении осужденной родительских прав.