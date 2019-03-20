Суд заочно арестовал банкира Станкевича по делу полковника Захарченко

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего члена совета директоров банка "Новое время" Ивана Станкевича, обвиняемого по делу о получении взяток на 2 млрд рублей полковником Дмитрием Захарченко. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия, срок ареста в два месяца будет отсчитываться с момента экстрадиции или с момента задержания Станкевича", - сказала представитель суда.

Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы). Следствие полагает, что Станкевич находится на территории США.

Ранее суд также заочно арестовал совладельца группы компаний "1520" Бориса Ушеровича. По данному делу уже были ранее арестованы адвокат Виктор Белевцов и глава группы компаний "1520" Валерий Маркелов.

Уголовное дело

По версии следствия, Маркелов в течение 10 лет регулярно передавал Захарченко взятки, их общая сумма составила около 2 млрд рублей. Как считает следствие, Захарченко представлял интересы группы компаний "1520", используя свое служебное положение.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Все эти деньги вместе с имуществом в виде квартир, машино-мест и автомобилей по требованию Генеральной прокуратуры РФ суд в декабре 2017 года обратил в доход государства.