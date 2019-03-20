Обвиняемый в участии в терактах в составе бандгруппы Басаева Аслан Яндиев не признал вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 марта. /ТАСС/. Экстрадированный из Словакии по обвинению в участии в терактах в составе бандгруппы Шамиля Басаева в Северной Осетии Аслан Яндиев не признал свою вину, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Мне не в чем признаваться, я не имею отношения к тем фактам, которые огласил прокурор", - сказал Яндиев в ходе заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

Яндиев является шестым и последним участником банды Басаева. Он обвиняется в участии в устойчивой вооруженной группе (ст. 209 УК РФ), незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ), двух эпизодах террористических актов (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (ст. 30, ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, 24 декабря 2005 года Яндиев с другими участниками банды совершил обстрел подстанции "Владикавказ-2" ОАО "ФСК ЕЭС" на северной окраине Заводского поселка во Владикавказе реактивными противотанковыми гранатами РПГ-26 с использованием часовых механизмов. В результате обстрела никто не пострадал, строениям причинен значительный материальный ущерб. Вечером 24 июня 2006 года обвиняемые установили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и таймером на блок-контейнер транслятора ЗАО "Мобиком-Кавказ" на окраине села Дачное в Северной Осетии. В результате детонации был поврежден транслятор.

Яндиев скрылся по поддельным документам и был объявлен в розыск. В январе 2011 года он был задержан в Словакии и в течение семи лет пытался опротестовать его выдачу в Россию, но 17 июля 2018 года был экстрадирован. В 2007 году участники банды Цуров, Хадзиев, Оздоев были приговорены к 24, 23 и 18 годам лишения свободы соответственно, еще один участник банды, Хамхоев, в 2006 году был ликвидирован в ходе спецоперации. Басаев в том же году был уничтожен в результате спецоперации в Ингушетии.