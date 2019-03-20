Один человек погиб в ДТП на Мичуринском проспекте в Москве

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на Мичуринском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"ДТП произошло в районе дома № 43 по Мичуринскому проспекту. Машина выехала на встречную полосу движения и столкнулась еще с двумя автомобилями. В результате погиб один человек, движение осложнено", - сказали в ГИБДД.

Источник в медицинских службах города сообщил ТАСС, что водитель одной из машин умер во время движения, после этого его автомобиль выехал на встречку и столкнулся с двумя автомобилями.