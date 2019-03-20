В Подмосковье задержан участник купавнинской банды, убивавшей инкассаторов в 2009 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали последнего участника купавнинской преступной группы, убившей троих инкассаторов торгового центра "Москва" в 2009 году. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, в состав группировки входили восемь человек.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска совместно с коллегами из города Москвы задержан последний участник организованной группы, которая специализировалась на совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Москвы и Московской области. На ее счету нападение на инкассаторов вблизи одного из торгово-ярмарочных комплексов столицы, совершенное в 2009 году, где было похищено 67 млн рублей", - сказала она.

По ее словам, семеро из восьми участников банды задержаны и осуждены, последний участник, по словам Волк, задержан в Балашихе Московской области, судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре 2009 года на территории торгово-ярмарочного комплекса "Москва" участники банды совершили вооруженное нападение на сотрудников ЧОП "ГББ", в результате которого были убиты трое инкассаторов и похищены деньги. Следствие установило, что преступление совершили участники так называемой купавнинской преступной группы. Семеро из них были приговорены к наказанию от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

Помимо нападения на инкассаторов на территории комплекса "Москва", Следственный комитет РФ также установил их причастность к нападению на сотрудников компании "Торгсбыт" в августе 2010 года. Тогда один человек был ранен, второй скончался. Кроме того, участники группировки совершили ряд разбойных нападений на жителей Москвы и Московской области, в том числе в августе 2012 года они избили двух москвичей и похитили у них 13 млн рублей.