В Нижнем Новгороде задержана мать ребенка, которая передала новорожденного для продажи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Нижегородской области, которая в ноябре 2018 года родила ребенка по подложным документам и передала его на безвозмездной основе 38-летней женщине, которая планировала продать его семейной паре из Москвы за 300 тыс. рублей. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"По подозрению в совершении данного преступления (покушение на торговлю несовершеннолетним) задержана соучастница обвиняемой - 41-летяя женщина, - говорится в сообщении.

Ранее по этому делу была арестована 38-летняя посредница, которая в 2018 году предложила беременной женщине [задержанной], которой не был нужен ребенок, забрать его, когда он родится. Она изготовила на роженицу фиктивный паспорт, вклеив ее фото в документ другой женщины. У беременной женщины вызвали роды с помощью лекарства и доставили в медучреждение, она родила мальчика.

Документы на новорожденного оформили по поддельной ксерокопии паспорта, с которой госпитализировали роженицу, ребенок был у подозреваемой. Она пыталась продать мальчика за 300 тыс. рублей семейной паре из Москвы, однако сделка сорвалась. Жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что арестованная женщина воспитывает пятерых детей, по результатам генетических экспертиз установлено, что она не является биологической матерью двоих из них. Детей поместили в медучреждения и социальные центры.