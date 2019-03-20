Сотрудники ФСБ ликвидировали ячейку организации "Свидетели Иеговы" в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники РУФСБ России по Архангельской области пресекли незаконную деятельность ячейки международной религиозной организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ) в Северодвинске. Об этом в среду сообщается в пресс-релизе РУФСБ России по Архангельской области.

"В Северодвинске Архангельской области пресечена незаконная деятельность ячейки международной религиозной организации "Свидетели Иеговы", запрещенной на территории Российской Федерации и признанной Верховным судом РФ экстремистской", - говорится в сообщении.

В отношении трех жителей Северодвинска возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации", максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

По информации пресс-службы, подозреваемые, зная о ликвидации в России религиозной организации "Свидетели Иеговы", проводили конспиративные встречи и индивидуальные занятия по изучению экстремистских материалов, вовлекали в незаконную деятельность новых участников, а также пропагандировали идеи запрещенной в Российской Федерации организации.