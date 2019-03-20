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Прокуратура Ниццы начала новое расследование в отношении сенатора Керимова

Сулейману Керимову предъявлены обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере
Сулейман Керимов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сулейман Керимов
© Станислав Красильников/ТАСС

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Прокуратура Ниццы начала новое расследование в отношении российского сенатора Сулеймана Керимова по подозрению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

"Заседание состоялось вчера вечером, ему предъявлены обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере", - сообщил он. Прокурор добавил, что в отношении сенатора была избрана мера судебного контроля и он перечислил в качестве залога €20 млн. Также, по его словам, сенатор пока еще остается во Франции.

Теги
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