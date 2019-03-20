СМИ: двух россиян застрелили при ограблении ими обменника на Бали

СИНГАПУР, 20 марта. /ТАСС/. Полиция Индонезии задержала одного подозреваемого, а также застрелила еще двух человек, которые в составе организованной группы напали на пункт обмена валюты на острове Бали. Как сообщает в среду издание Bali Post, все они, предположительно, являются гражданами России.

Кроме того, по информации газеты, "еще четверым удалось скрыться, правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия". Инцидент произошел во вторник на юге популярного туристического острова. Как рассказали представители полиции, неизвестные в масках, в том числе одна женщина, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, напали на обменный пункт и похитили около $63 тыс.

Как сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин, "проводится проверка данной информации, как ожидается, в ближайшие дни на Бали отправится представитель российской дипмиссии".