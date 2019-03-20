СМИ: в Токио умерла женщина, на которую напал муж в здании суда по семейным делам

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Женщина, на которую в среду в здании суда по семейным делам в центре Токио напал с ножом ее супруг, умерла от полученных ран. Об этом сообщило общественное телевидение NHK.

Женщина умерла в больнице, куда была госпитализирована в тяжелом состоянии с ножевым ранением в шею. Нападение произошло в холле суда по семейным делам, расположенного в одном из центральных районов Токио. Супруг - 32-летний гражданин США - попытался скрыться с места преступления, однако был задержан местными правоохранительными органами в расположенном рядом с судом парке.

По данным следствия, супружеская пара находилась в суде по делу о разводе. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. В отношении мужчины заведено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство.