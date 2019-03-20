Два мертвых дельфина найдены на берегу Черного моря в Сочи

СОЧИ, 20 марта. /ТАСС/. Два мертвых дельфина - азовка и белобочка - найдены на пляже в Адлерском районе Сочи со следами от рыболовных сетей, всего с начала нынешнего года на берегу моря обнаружены более 20 мертвых млекопитающих. Об этом в среду рассказала ТАСС директор научно-экологического Центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

Она добавила, что данные виды дельфинов относятся к редким и находятся под угрозой исчезновения: азовки занесены в Красную книгу Краснодарского края, белобочки числятся в Красной книге Крыма.

"Звонок от людей в Центр поступил во вторник по поводу трех дельфинов - две азовки и одна белобочка, одного мы пока так и не нашли. У белобочки явные следы сетей, характерные полосы и царапины на теле, как от лески. Видно, что там стояли сети, и дельфин в них попал и не смог выйти. У азовки вид более разложившийся, возможно, она погибла позавчера, тоже видны следы сетей", - сказала Белей.

Она подчеркнула, что гибель дельфинов происходит регулярно на всем Черноморском побережье Краснодарского края и Крыма.

"Весной больше в связи с температурой и ходом рыбы, из-за чего дельфины подходят ближе к берегу. Гибель происходят по разным причинам, рыболовные сети - одна из них, также это могут быть болезни, загрязнения окружающей среды и естественная смерть. Только с начала 2019 года по Большому Сочи зафиксировано более 20 случаев обнаружения мертвых дельфинов на берегу моря, с апреля по декабрь прошлого года - около 70 случаев", - уточнила Белей.