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В Лондоне задержали индийского бизнесмена по обвинению в махинациях на более чем $2 млрд

По данным издания The Times of India, Нирава Моди предстанет перед судом 20 марта

ТАСС, 20 марта. Британская полиция задержала индийского бизнесмена Нирава Моди, находившегося в международном розыске по обвинению в мошенничестве на сумму более чем $2 млрд. Об этом в среду сообщила газета The Times of India.

По ее данным, задержание произведено на основании ордера Интерпола. Как отмечает издание, сегодня Моди предстанет перед судом.

Нирав Моди - племянник индийского миллиардера Мехула Чокси. Оба они были объявлены в розыск индийским Центральным бюро расследований за сговор с сотрудниками Нацбанка Пенджаба. Бизнесмены присвоили себе $2 млрд из его активов, после чего вместе с другими родственниками бежали из Индии. В декабре 2018 года Интерпол издал так называемое красное уведомление об их аресте.

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