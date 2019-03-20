В Хабаровске арестован второй фигурант дела о хищении 1 млрд рублей в лесной отрасли

ТАСС, 20 марта. Центральный районный суд Хабаровска арестовал до 18 мая фигуранта дела о хищениях в лесной отрасли региона руководителя лесозаготовительной организации Александра Пудовкина. Об этом сообщили ТАСС в суде в среду.

"20 марта избрана мера пресечения Александру Пудовкину на два месяца, до 18 мая", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в среду ТАСС сообщал о том, что по этому делу Центральный районный суд Хабаровска арестовал до 17 мая бывшего заместителя правительства Хабаровского края Василия Шихалева, с 2013 по 2018 год курировавшего лесную отрасль в регионе.

По информации Генпрокуратуры РФ, с октября 2013 по сентябрь 2018 года Шихалев оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, которой руководил его знакомый Пудовкин. В ходе проверок выяснилось, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконно вырубил лес на сумму более 9 млн рублей.

На основании представленных материалов в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Пособничество в мошенничестве"). В отношении бизнесмена - по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 5 ст. 33, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Пособничество в превышении должностных полномочий").