Минюст сообщил о нарушениях при задержании адвоката Лидии Голодович в суде Петербурга

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Росгвардия нашла нарушения в действиях своего сотрудника при задержании адвоката Лидии Голодович в здании Невского районного суда Санкт-Петербурга в июле 2018 года. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Новак в ходе заседания круглого стола в Совете Федерации "Защита прав адвокатов как инструмент обеспечения правосудия" в среду.

По данным "Адвокатской газеты", адвокат была задержана после того, как попыталась добиться пропуска на заседание свидетеля по гражданскому делу, в котором представляла одну из сторон. Судебные приставы, руководствуясь правилами поведения граждан в здании суда, отказались пропустить молодого человека, поскольку он был в укороченных брюках, которые они сочли шортами. В итоге из приемной председателя суда, у которого адвокат хотела получить разрешение на пропуск свидетеля, ее вывели в наручниках и доставили в отдел полиции, а вскоре она была госпитализирована. В августе 2018 года в отношении Голодович было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти").

"Мы внимательно следим, что в стране происходит с ситуацией по поводу прав адвокатов, соблюдения гарантий адвокатской деятельности, - сказал Новак. - К сожалению, иногда мы видим примеры, то тут, то там, когда адвокат наиболее принципиально в своей деятельности начинает выступать, это нередко приводит к конфликтным ситуациям. Иногда для того же самого адвоката, который пострадал в том числе от каких-то насильственных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов, таким образом ситуация поворачивается, что как будто бы наоборот, он применил насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, как было, например, с адвокатом адвокатской палаты Ленинградской области Лидией Голодович".

"Могу сообщить, что когда мы направили письма с просьбой разобраться по поводу этой ситуации, в том числе в Росгвардию, от заместителя (главы) Росгвардии был получен ответ, что действительно, там были выявлены признаки превышения должностных полномочий и соответствующая информация была направлена для принятия процессуального решения. Такой ответ был мной получен", - сообщил Новак.

Он напомнил, что после этого инцидента Совет судей РФ приступил к разработке единого порядка доступа граждан и адвокатов в суд. "Мы высказали свою позицию, что такой документ должен исходить из дружественного интерфейса судов. Это должен быть документ, где четко объясняется, что ждут от гражданина, когда он приходит в суд", - добавил замминистра.