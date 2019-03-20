В Ульяновске охранник школы задержан по подозрению в насилии над десятилетней девочкой

ТАСС, 20 марта. Охранник школы в Ульяновске задержан по подозрению в насилии над десятилетней ученицей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"По версии следствия, мужчина привел с территории школы к себе в квартиру десятилетнюю ученицу и совершил в отношении нее насильственные действия", - говорится в сообщении СК в мессенджере WhatsАpp.

Возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, подозреваемый - 54-летний житель Ульяновска, он был ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

Следователь ходатайствует об аресте фигуранта. "Устанавливаются дополнительные эпизоды его преступлений. Также будет дана оценка действиям руководства школы, принявшего на работу ранее судимого гражданина", - сообщает СК.