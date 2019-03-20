Полиция Якутска расследует случаи хулиганства в торговых точках города

ЯКУТСК, 20 марта. Полицейские Якутии проводят проверку в отношении четырех жителей региона, которые подозреваются в хулиганских действиях в овощных ларьках, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее ряд федеральных и региональных СМИ сообщил о задержании группы молодых людей, нападавших на киоски, где торгуют уроженцы Киргизии.

"Оперативная обстановка в Республике Саха (Якутия) находится под контролем. По всем правонарушениям принимаются меры в соответствии с действующим законодательством. На данный момент проводится проверка в отношении четырех граждан, совершивших правонарушения в торговых помещениях Якутска". - рассказали в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о мелком хулиганстве и словесной перепалке в овощных ларьках, которые принадлежат выходцам из Средней Азии.

"Каких-то погромов, как это представлено в социальных сетях и некоторых СМИ, не было", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что 17 марта СК РФ возбудил уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Изнасилование" и "Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору". Обвиняемый в изнасиловании жительницы Якутска гражданин Киргизии арестован, двое подозреваемых задержаны. Преступление вызвало в регионе широкий общественный резонанс.