Вышинский уверен, что дело против него развалится

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский уверен, что уголовное дело против него развалится после начала его рассмотрения по существу. Об этом он сообщил в среду во время общения с журналистами в Кассационном уголовном суде Верховного суда.

"Я уверен, что, как только дело начнет рассматриваться по существу, оно развалится", - сказал он. Журналист сообщил, что в Службе безопасности Украины находятся пять экспертиз материалов по делу, которые якобы нарушают законодательство Украины, однако сами экспертизы это не подтверждают. Кроме того, сказал Вышинский, одно из обвинений против него "попросту пропало" из дела.

Журналист уверен, что обвинения против него надуманные, и он не рассматривает варианта своего обмена на кого-либо из РФ. "Вопрос обмена меня не интересует, меня интересует справедливость, а не обмен", - сказал Вышинский. На вопрос о наличии у него гражданства Украины и РФ, журналист ответил, что его жена живет в Москве, поэтому он хочет иметь возможность "жить в том же статусе, в котором живет она".

Вышинский также рассказал, что ранее был этапирован из Херсона в Одессу, а после нескольких дней пребывания там его перевезли в СИЗО Киева. Условия в СИЗО Киева, по его словам, в целом "нормальные, сносные".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая прибыла в Киев специально, чтобы присутствовать на суде по делу Вышинского, отметила в беседе с журналистами, что вопрос возможного обмена главного редактора агентства "РИА Новости Украина" находится вне ее компетенции. "Можно было бы использовать потенциал омбудсмена, но для этого тоже надо изменить законодательство и внести такие полномочия омбудсмена. Но проблема Кирилла Вышинского особая. Потому что речь идет о журналистике", - добавила Москалькова.

Она также указала на сложности, связанные с наличием у Вышинского двух гражданств. "Проблема еще и в том, что многие люди, как Вышинский, как [Олег] Сенцов, они имеют два гражданства [украинское и российское]", - сказала Москалькова.