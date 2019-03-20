Росгвардия проверит охранника школы, подозреваемого в насилии над 10-летней девочкой

ТАСС, 20 марта. Росгвардия проверит охранника ульяновской школы, задержанного по подозрению в насилии над 10-летней девочкой. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"По линии Росгвардии будут проведены проверочные мероприятия в отношении этого гражданина. Будет установлено, законно ли он получил удостоверение частного охранника, а также будет проверен его работодатель", - сказал Грибакин.

Как ранее сообщили в Следственном комитете РФ, охранник одной из школ Ульяновска, 54-летний местный житель, был задержан по подозрению в насилии над 10-летней ученицей. По версии следствия, мужчина привел девочку к себе в квартиру и совершил в отношении нее насильственные действия. Возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, подозреваемый был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Следователь ходатайствует об аресте фигуранта.