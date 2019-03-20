Российские пограничники перекрыли канал переправки мигрантов из Африки в ЕС через Украину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 марта. /ТАСС/. Ростовские пограничники перекрыли канал переправки африканских мигрантов из России в страны Евросоюза. Нелегалы попадали туда транзитом через Украину, об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Ростовской области.

Установлено, что в конце января при въезде в пограничную зону в городе Донецк Ростовской области правоохранители задержали пятерых граждан из стран Африки. Проверка показала, что они приехали в Москву законно, но потом, не имея визы для посещения стран Евросоюза, решили в обход пункта пропуска в Ростовской области попасть на территорию Польши транзитом через Украину. Для этого они доехали до находящегося в пределах пограничной зоны на территории Ростовской области города Каменск-Шахтинского и остановились в хостеле. Прожив скрытно сутки, они поехали в сторону границы города Донецк (Ростовская область), где их задержали.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресечен канал перемещения иностранных граждан с территории России в страны Евросоюза транзитом через Украину", - говорится в сообщении.

Донецкий городской суд привлек их к административной ответственности с принудительным административным выдворением за пределы России. Правонарушители уже выдворены за пределы России, им закрыт въезд на пять лет. Владелец хостела, где жили нарушители, оштрафован на 400 тыс. рублей, приговор суда еще не вступил в законную силу.